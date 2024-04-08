Дом в Казани, где жили советские ученые и деятели культуры, обновят к саммиту БРИКС

В Казани проведут ремонтно-реставрационные работы в доме №59 по улице Большой Красной. Четырехэтажное кирпичное здание было построено в 1934 году, говорится в документации, размещенной на сайте Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Здание является первым домом в Казани, построенным жилищно-строительным кооперативом. Оно известно благодаря своим жильцам — ученым и кульутрным деятелям. В разные годы здесь жили языковед Мухаметхан Фазлуллин, актер Габдулла Шамуков. С 1941 по 1943 год в нем разместили многих видных ученых, эвакуированных с Академией наук СССР. Среди них были академик Борис Греков, член-корреспондент АН СССР Алексей Ефимов.

Согласно проекту, к саммиту в доме проведут ремонт и реставрацию фасадов, цоколя. Рабочие демонтируют существующую штукатурку, заменят ее новой и покрасят в серый цвет, проведут вычинку кирпичной кладки, демонтируют самовольно установленные ограждения и остекления на балконах и вернут им первоначальный облик, устроят бетонную отмостку и другие виды работ.