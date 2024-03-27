К саммиту БРИКС в центре Казани отреставрируют Дом Пальчиковой-Лихачевой

К саммиту БРИКС в Казани отреставрируют «Дом, где в 1922-1932 годах жил композитор Габяши Султан», известный также как Дом Пальчиковой-Лихачевой. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы.

Двухэтажный дом с подземным этажом расположен на улице Лобачевского. Предположительно, здание было построено в первой половине XIX века. Среди его владельцев — бывший архангельский военный губернатор А.И.Детраверсе, Л.И.Пальчикова, исследователь фольклора, собиравший русские народные песни, Николай Пальчиков, потомственная дворяка Инна Лихачева и другие.

В начале XX века в доме расположилось Казанское отделение императорского русского музыкального общества — Музыкальное училище. Часть площади сдавалась внаем. Также до революции в доме находилось фотографическое заведение.

С 1919 по 1922 год в доме находилась Восточная консерватория, по 1924 год — Восточный техникум.

Согласно проекту, запланированы реставрация фасада, ремонт цоколя, восстановление утраченных входных остекленных дверей, замена оконных проемов, восстановление декора фасада, устройство навеса. Также рабочие проведут инъецирование трещин в кладке, ее расчистку и укрепление, частичную реставрацию.