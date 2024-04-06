К саммиту БРИКС в Казани заделают трещины и усилят стены дома по ул.Театральной

В Казани проведут ремонтно-реставрационные работы в доме №5 по улице Театральной, где в 1956-1960 годах жил певец и режиссер Ниаз Даутов. Проект обновления памятника архитектуры прошел историко-культурную экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Четырехэтажное здание с подвалом под вальмовой скатной кровлей, завершенное парапетом с четырьмя навершиями, было построено в 1950-х годах. Оно оформлено 10 открытыми балконами-лоджиями с главного фасада, еще четыре расположены со двора.

Визуальный осмотр показал наличие выветриваний раствора из швов кладки, локальные разрушения кладки стен и конструкций парапетов, трещины, замачивания и разрушения конструкций балконных плит, а также повреждения декоративных элементов экстерьера. В целом состояние фасада оценивается как ограниченно работоспособное.

«Основной причиной разрушения кладки и образования множества трещин на наружных стенах является значительный физический износ, возникший в связи с длительным периодом эксплуатации здания без выполнения ремонтных работ. Выявленные в процессе обследования дефекты и повреждения ремонтопригодны», — говорится в документации.

Проектом предложены ремонт и реставрация здания. Основная задача — усилить конструкции стен, отреставрировать кладку и восстановить утраченные архитектурные элементы, заменить дверные наполнения, восстановить плиты балконов и декор.