В центре Казани к саммиту БРИКС отреставрируют дом в стиле советского ампира

В Казани к саммиту БРИКС отреставрируют жилой дом №58 по улице Пушкина. Здание, являющееся сейчас объектом культурного наследия регионального значения, было построено в 1951 году по проекту архитектора Рашида Муртазина, сообщает Комитет Татарстана по ОКН.

Здание относится к стилю советского ампира и было построено в период второго всплеска советской архитектуры в городе. Дом был возведен как небольшой ансамбль, в состав которого входили ворота с двумя калитками, двор-терраса, устроенная на каменном цоколе, а также металлической забор на цоколе и столбиках, выложенных из красного кирпича с декоративной расшивкой.

В 1960-х годах на первом этаже располагался известный на всю Казань книжный магазин, в начале 2000-х — магазин «Ноты», а сейчас здесь работает свадебный салон.

К настоящему времени внешний вид здания не претерпел значительных изменений, однако за годы эксплуатации были утрачены заполнения ворот и одна калитка, декоративные завершения столбиков, большая часть столярного заполнения оконных проемов, осветительные приборы на фасаде, декоративные барьеры-поручни у витринных окон. Кроме того, требуется устранить локальные дефекты и повреждения конструкций, среди которых разрушения кладки и трещины на наружных стенах.

Проектом предусмотрено восстановление утраченных частей ограды, ворот по улице Пушкина, которые воссоздадут по архивным фотоматериалам. Благодаря ним рабочие изготовят новые металлические заполнения в технике ковки и сварки, а затем и покраску.

Также на объекте проведут ремонт штукатурки, трещин, шпаклевку и окраску, вычинку кирпичной кладки, ремонт устройства водоотливов над выступающими элементами фасада, плит балконов, цоколя.