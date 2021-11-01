«Извлечь горькие уроки»: Магдеев поручил проверить каждую квартиру в Челнах после взрыва

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил проверить каждую квартиру в Автограде после взрыва бытового газа в доме №48/20. Об этом градоначальник заявил на аппаратном совещании 1 ноября.

«Задача муниципалитета — провести полную проверку. Эту работу необходимо организовать во всех жилых домах, во всех квартирах с учетом того, что большая часть наших граждан в предстоящую неделю будет находиться дома», — поручил он.

По словам Магдеева, проверку необходимо начать с квартир граждан, которые находятся в группе риска, отличаются неадекватным поведением в силу своих физиологических особенностей.

«Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Это граждане, которые ведут асоциальный образ жизни, которые не хотят и не умеют эксплуатировать газовое оборудование, которое находится у них в квартире. И достаточно много еще таких причин, по которым муниципалитет совместно с руководителями наших управляющих компаний, газовых служб должны провести полную проверку всего газового хозяйства. Особое внимание обратить на сигналы наших граждан», — отметил Наиль Магдеев.

2 ноября в Автограде состоится очередное заседание оперштаба по чрезвычайным ситуациям. Мэр поручил руководителям районов города держать ситуацию на контроле и докладывать, какие проблемы имеются в том или ином жилом доме.

«Из этого случая необходимо извлечь горькие уроки», — резюмировал Магдеев.

25 октября в пятиэтажном доме на улице Татарстан в Челнах прогремел взрыв, были разрушены три квартиры на пятом этаже и одна квартира на четвертом этаже. В результате трагедии погиб один человек. Для помощи пострадавшим в городе открыли сбор средств, всего за несколько дней было собрано 700 тыс. рублей.