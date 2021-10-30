На помощь пострадавшим при взрыве в челнинской пятиэтажке собрано 700 тыс. рублей

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

На помощь пострадавшим от взрыва жильцам многоквартирного дома в Набережных Челнах собрано порядка 700 тыс. рублей. Об этом сообщил мэр Автограда Наиль Магдеев во время выездного совещания.

«На вчерашнее утро порядка 700 тыс. рублей было внесено пострадавшим на расчетный счет. Многие депутаты горсовета обратились ко мне с инициативой. Я инициативу своих коллег по партии и по горсовету поддержал. Они первыми начали перечислять свои личные средства на счет», — рассказал мэр журналистам.

Наиль Магдеев призвал всех неравнодушных людей поддержать пострадавших. «Это должны быть не только охи и ахи, поэтому всех приглашаю и призываю оказать определенную материальную поддержку, она будет нужна», — подчеркнул он.

На все имущество пострадавших проводится независимая оценка. Магдеев отметил, что имуществу жильцов нанесен достаточно большой урон.

«Исходя из оценки технического состояния имущества и его эксплуатационных качеств, дальше мы будем смотреть по размеру оказываемой материальной помощи. Если диван или холодильник непригоден, значит, поможем человеку приобрести и диван, и холодильник. Все должно быть честно», — сказал мэр.

Один из жильцов многоэтажки признался, что планировал продать квартиру. Теперь его планы вод вопросом.

Реквизиты для оказания помощи указаны на официальном сайте Управления информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что взрыв в челнинской пятиэтажке прогремел 25 октября. На хозяина квартиры, в которой произошел взрыв, возбудили уголовное дело.