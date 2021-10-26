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Ру Тат
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26 октября 2021  17:35
Павел Климчак

В Набережных Челнах открыли счет для сбора средств пострадавшим при взрыве дома

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В Челнах открыт расчетный счет для сбора средств пострадавшим во время взрыва дома 48/20. Все неравнодушные могут поддержать потерпевших в трагедии. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.

По поручению Исполкома в челнинском филиале банка ВТБ открыт расчетный счет №40703810400494000169. Платежные реквизиты:

  • БИК 044525411
  • Наименование Банка: филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
  • к/с 30101810145250000411 в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва.
  • ИНН 1650118040
  • КПП 165001001

В назначении платежа укажите «пожертвования жителям дома 48/20», после чего введите сумму пожертвования.

#Набережные Челны #пожертвования #взрыв газа в жилом доме
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