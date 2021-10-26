В Набережных Челнах открыли счет для сбора средств пострадавшим при взрыве дома
В Челнах открыт расчетный счет для сбора средств пострадавшим во время взрыва дома 48/20. Все неравнодушные могут поддержать потерпевших в трагедии. Об этом сообщается в пресс-службе мэрии Набережных Челнов.
По поручению Исполкома в челнинском филиале банка ВТБ открыт расчетный счет №40703810400494000169. Платежные реквизиты:
- БИК 044525411
- Наименование Банка: филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
- к/с 30101810145250000411 в главном управлении Банка России по Центральному федеральному округу г. Москва.
- ИНН 1650118040
- КПП 165001001
В назначении платежа укажите «пожертвования жителям дома 48/20», после чего введите сумму пожертвования.