Израиль вводит ограничения на посещение ТЦ из-за «омикрона»

Из-за нового штамма коронавируса в Израиле вновь ввели ограничения на работу ТЦ, сообщает оперативный штаб Москвы.

Вход в магазины более 100 кв. м возможен только после предъявления зеленого пропуска. Новые антиковидные меры начнут действовать с 28 декабря.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного. Всемирная организация здравоохранения сочла новый вариант «вызывающим беспокойство» и дала ему название по греческой букве «омикрон»

13 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила о том, что по поручению Президента Владимира Путина Кабмин разработал дополнительный план по борьбе с распространением «омикрона» и направил его на рассмотрение российскому лидеру.