«Водоканал, похоже, даже рубля не вложил»: кто виноват в чистопольском ЧП с водой

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«На устранение аварии брошены все силы»

Сегодня утром произошла авария на центральной магистрали водопровода в Чистополе. Из-за этого экстренно прекратилось водоснабжение в девяти районах города.

«Все силы брошены на устранение аварии, прошу набраться терпения. Водоканал планирует завершить работы до 18:00», — обратился к горожанам в телеграм-канале глава Чистопольского района Дмитрий Иванов.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Чистопольского района, первостепенная задача городской администрации — организовать подвоз технической воды.

«Сейчас как раз занимаемся составлением графика подвоза воды, потому что у нас достаточно большой участок домов, которые остались без воды. Вместе с нашими коллегами из „Водоканала“ занимаемся составлением графика. Думаю, в скором времени он у нас будет. Тогда технические службы смогут заняться подвозом технической воды», — сообщил представитель пресс-службы Чистопольского района Ильфат Мазитов.

К полудню в телеграм-канале главы района Дмитрия Иванова были опубликованы адреса и время, когда «Чистополь-Водоканал» организует подвоз технической воды. Сотрудники «Водоканала» работают на месте аварии с самого утра, заверили корреспондента «Татар-информа» в пресс-службе администрации района. По их словам, работу сильно затрудняет метель, которая накрыла Татарстан.

«Погодные условия не позволяют оперативно устранить эти моменты. Но наши коллеги из „Водоканала“ с раннего утра на месте. Наш курирующий заместитель главы района Павел Емельянов на месте. Сразу информацию доводим до главы района. Все силы брошены на устранение этой аварии», — отметил представитель пресс-службы.

«Безобразие» и ответ властей

Надо сказать, что город еще не успел отойти от аварий на водопроводе, которые произошли с начала года. Так, 11 января неподалеку от предприятия «Автоспецоборудование» произошел прорыв водопровода. Из-за этого без воды остались районы ЧЧЗ, «Пристань» и «Кирпичный завод». Пришлось очищать дренажную систему для оттока воды. На следующий день, 12 января, ремонтные работы продолжились.

«Водоканал не останавливал работы ни на минуту. Прорыв оказался серьезный. В ближайшие часы ждем восстановления системы водоснабжения», — докладывал о ситуации глава района Дмитрий Иванов в телеграм-канале 12 января.

Безобразием окрестили ситуацию с прорывами в Чистополе пользователи соцсетей. Они спрашивали, как быть с маленькими детьми и когда пойдет вода из крана.

С официального аккаунта Чистопольского района горожанам ответили: «Водоснабжение в части города было прекращено в результате аварии на основном водоводе. Специалисты не сразу смогли установить место аварии. Потом выяснилось, что требуется замена части водовода, которая имеет нестандартный переход от одного размера на другой. На предприятии в ночное время была изготовлена переходная муфта».

В авариях винят износ системы водоснабжения – местами до 90%

Городские власти отмечают, что вопрос водоснабжения быстрого решения не имеет. «Система водоснабжения в городе имеет участки с износом до 90 процентов, которые требуют полной замены, ремонтировать их уже невозможно», — писали в соцсетях от имени администрации Чистопольского района.

Следующая авария с прорывом трубы водоснабжения случилась вчера, 16 января. Дорожные службы в экстренном порядке очищали территорию от воды и засыпали песком во избежание аварийных ситуаций на дороге, сообщал Иванов.

«К сожалению, в последние дни эти аварии у нас не прекращаются. У нас несколько дней назад была авария на другом участке. Если сейчас у нас затронута большая часть города, когда люди остались без воды, то несколько дней назад была авария, когда несколько микрорайонов были затронуты. Там тоже страдало большое количество людей. Два дня подряд на одном и том же участке была авария. Это связано с достаточно высоким износом водопровода. Такая причина была в случае с предыдущей аварией. Из-за чего сейчас это случилось, я пока сказать не могу», — сообщил «Татар-информу» Мазитов.

На что пошли 9 млрд рублей?

Получить оперативную информацию об износе сетей водоснабжения у «Чистополь-Водоканал» не удалось. «Татар-информ» обратился за комментариями в Минстрой Татарстана.

«В рамках реализации программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры в Республике Татарстан в 2023 — 2024 годах проведена реконструкция инженерных сетей водоснабжения и водоотведения в исторической центральной части города Чистополь стоимостью 227 млн рублей. В том числе заменены 4 км сетей водоснабжения и 5 км сетей водоотведения», — сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ведомства.

Но очевидно, что этого пока не достаточно.

Ситуацию в Чистополе сегодня прокомментировал первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. По его словам, в настоящее время организована работа по определению характера аварии и понимания, какое время потребуется для ее устранения.

«Вопросов с теплоснабжением не возникало. Источники теплоснабжения обеспечены запасом воды для подпитки систем теплоснабжения. “Восток-Энерго” на своей территории имеет свою скважину, от которой горячая вода поступает населению», – прокомментировал Фролов.

Он также уточнил, что сегодня для учебных заведений в Чистополе объявлен короткий день. В детские сады организован подвоз воды. «Ситуацию держим на контроле», – подчеркнул замминистра.

Раис Татарстана предложил забрать «Чистополь-Водоканал» из частных рук

Информация дошла до Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он предложил передать «Чистополь-Водоканал» из частных рук в государственные в надежде, что это поможет городу решить проблемы с водоснабжением.

«Раис республики поручил правительству и руководству муниципалитета организовать подвоз воды для людей. Кроме того, параллельно с устранением аварии и ее последствий, поручил провести анализ и внести предложения по переходу водоснабжения города из частных рук в государственное управление для обеспечения бесперебойной работы», — говорится в сообщении руководителя пресс-службы Раиса РТ Лилии Галимовой.

Кстати, в комментариях к постам Минниханова в телеграм-канале чистопольцы тоже жаловались, что город устал от аварий на водопроводе и регулярных отключений воды.

В администрации Чистопольского района «Татар-информу» сообщили, что первым делом нужно устранить аварию и организовать подвоз воды, а вопрос о владении чистопольским «Водоканалом» решать после.

«Наша главная задача сейчас — максимально помогать „Водоканалу“. Как вы знаете, это частная организация. Мы можем только помогать, рекомендовать, чтобы они максимально быстро устранили проблему. В то же время нужно сейчас жителям организовать подвоз воды, чтобы была возможность получить хотя бы техническую воду», — сказал «Татар-информу» Ильфат Мазитов.

«Владельцы «Водоканала», похоже, даже рубля вложить не удосужились»

То, что «Чистополь-Водоканал» находится в частных руках, не устраивает горожан, судя по комментариям в соцсетях.

«А что вы хотели, износ критический, владельцы, похоже, даже рубля своего личного вкладывать не удосужились, цели и задачи другие стояли, теперь пришло время энергичных и решительных мер управленческих, по-другому никак», — пишет пользователь Виктор Садков на странице «Типичный Чистополь».

«А что местный начальник водоканала молчит? Прокомментировал бы как-нибудь ситуацию», — ответила пользователь Надежда Алмазова.

Гендиректором АО «Чистополь-Водоканал» с августа 2023 назначен Тахир Ахметзянов. Он значится директором или гендиректором еще трех организаций: АО «Аппарт-Отель», ООО «Стройтех Плюс» и ООО «УК Европейский». «Коммерсантъ» пишет, что компания «Чистополь-Водоканал» принадлежит АО «Стройтех» Марату Хузиеву.

Напомним, что чистопольский «Водоканал» перешел из собственности чистопольского исполкома в декабре 2014 года. Выручка по итогам 2022 года составила 179,8 млн рублей, чистая прибыль — 3,6 млн рублей.

В компании «Чистополь-Водоканал» «Татар-информу» отказали в личном разговоре с руководством.

«Мы что, так и будем жить то с водой, то без воды? За что мы платим?» — похоже эти вопросы, заданные чистопольцами в соцсетях, пока останутся риторическими. В чьих руках бы после череды аварий не остался городской «Водоканал», замена изношенных сетей — дело небыстрое.