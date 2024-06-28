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В Нижнекамске тепловые сети «ВКиЭХ» передадут «Татэнерго»
В Нижнекамске тепловые сети АО «ВкиЭХ» будут переданы АО «Татэнерго». Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин.
«Состоялось значимое для всего Нижнекамска событие — по итогам рабочих встреч было достигнуто соглашение о передаче тепловых сетей АО „ВКиЭХ“ в управление АО „Татэнерго“», — сообщил глава города.
По словам Муллина, консолидация теплосетевых активов позволит существенно повысить эффективность их эксплуатации, а также расширит возможности по привлечению инвестиций, участию в республиканских и федеральных программах по обновлению и модернизации инфраструктуры.
Мэр Нижнекамска также поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова и генерального директора АО «Татэнерго» Раузила Хазиева за их вклад в решение вопросов теплоснабжения города.
Будущее АО «ВКиЭХ» было создано в 1981 году в составе производственного объединения «Нижнекамскнефтехим» как Управление водопроводно-канализационного и энергетического хозяйства. С 1987 года предприятие начало работать как хозрасчетная организация.
В 1996 году оказалось преобразовано в Коммунальное унитарное предприятие водопроводно-канализационного и энергетического хозяйства при администрации города и приобрело статус юридического лица. Пройдя через процедуру банкротства, в 2003-м было реорганизовано в открытое акционерное общество (с 2015-го — акционерное общество) «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство».
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