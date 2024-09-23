Избранный Президент Индонезии приглашен на саммит БРИКС в Казани

Прабово Субианто

Фото: пресс-служба Минобороны Индонезии

Избранный Президент Индонезии и действующий министр обороны страны Прабово Субианто получил от российской стороны приглашение принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Казани, но окончательное решение не принято. Об этом рассказал индонезийский посол в Москве Жозе Тавареш, передает РИА Новости.

«Да, насколько я знаю, он получил устное приглашение», — заметил дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам посла, окончательное решение об участии избранного Президента Индонезии в мероприятии еще не принято из-за инаугурации, которая состоится 20 октября — всего за два дня до начала саммита БРИКС.

Ранее стало известно, что Индонезия приглашена на саммит. Но на тот момент, как и сейчас, было неизвестно, на каком уровне страна примет участие в этом событии. Позднее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что рассчитывают на ее участие.

Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.