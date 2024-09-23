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Аргентина не получила приглашения на саммит БРИКС в Казани
Аргентина на данный момент не получала приглашения на саммит БРИКС, который пройдет в Казани, но изучит его, если оно поступит. Об этом заявил аргентинский посол в Москве Энрике Игнасио Феррер Виейра в интервью РИА Новости.
«Начнем с того, что мы не получили приглашение на него (саммит БРИКС — прим. Т-и). <...> Если мы такое приглашение получим, мы его изучим, и будет принято решение», — пояснил дипломат.
При этом посол подчеркнул, что его страна «не видит добавленной стоимости для себя в присоединении к БРИКС».
«У нас очень хорошие отношения с Китаем, Бразилией, Индией, ЮАР, включая торгово-экономические связи. У нас есть свои собственные каналы общения с этими странами, поэтому мы не видим перспектив своего вступления туда. Сейчас для нас приоритет — вступление в ОЭСР (Организацию экономического сотрудничества и развития — прим. Т-и)», — уточнил Виейра.
С 2024 года странами — участницами БРИКС помимо России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики являются также Египет, Эфиопия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия.
Шестнадцатый по счету саммит БРИКС пройдет в Казани с 22 по 24 октября. Раис Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что проведение события такого уровня — большая честь и ответственность для республики. Мэр столицы РТ Ильсур Метшин сообщил, что в эти дни город примет около 20 тыс. гостей.
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