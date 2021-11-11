Из-за снегопада на уборку улиц Казани вышли 245 единиц спецтехники

Фото: kzn.ru

Из-за прошедшего сегодня в Казани снегопада, приведшего к 10-балльным пробкам, вечером на улицы города вышли 245 единиц специальной техники. Они приступили к работе в 20.00, когда поток автомобилей сократился, сообщает портал kzn.ru.

Впрочем, к обработке дорог от гололедицы в столице Татарстана приступили еще днем, в 12.30. В этом процессе приняли участие 48 комбинированных дорожных машин (КДМ) и 80 рабочих, они израсходовали 597 тонн противогололедных материалов.

Сейчас в первую очередь от снега очищают улицы, на которые приходится самая большая транспортная нагрузка. Сначала проезжает подметальная машина, потом дорогу обрабатывают противогололедным материалом. После этого снег сметают с проезжей части, а затем грузят и вывозят с улиц.

Фото: © kzn.ru

«В вечернее время на улицы города выходят основные силы, чтобы размести выпавший на дороги снег и повторно провести посыпку противогололедными материалами. При ухудшении погоды эта операция будет повторяться до утра. Также в уборке участвует техника малой механизации для уборки остановочных карманов, тротуаров», — прокомментировал процесс заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев

Отдельно представитель городской администрации остановился на необходимости обработки проезжей части противогололедными материалами. «Водители не готовы к такой резкой смене погодных условий. В этих случаях дорожные службы сильнее посыпают дороги реагентом, потому что при таянии снега он быстрее теряет свои свойства», — пояснил он. И уточнил, что реагент лучше обрабатывает дорогу, так как полностью растапливает снег.

Крупные магистрали обрабатывают двухфазными реагентами, второстепенные и поселковые дороги посыпают песко-соляной смесью. Прежде всего дорожники стараются предотвратить образование гололедицы на спусках, подъемах, мостах, перекрестках и основных магистралях. Сейчас в Казани заготовлено 80 тыс. тонн песко-соляной смеси и 32 тыс. тонн реагента.

Фото: © kzn.ru

Всего этой ночью в уборке улиц Казани участвуют 85 комбинированных дорожных машин, 65 тракторных щеток, 25 погрузчиков для противогололедных материалов, 20 тротуароуборочных машин и прочая техника.

На круглосуточный режим работы дорожные службы столицы Татарстана перешли еще 15 октября. С 1 ноября в полной готовности находятся 560 единиц техники, включая 125 КДМ, и 600 дорожных рабочих.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что из-за снегопада на региональных дорогах Татарстана задействованы 210 единиц спецтехники. Снег и мокрый снег, метели, а также сильный ветер ожидаются на территории республики и завтра, 12 ноября. По вопросам уборки снега жители столицы РТ могут обращаться на телефоны горячих линий, а также оставлять заявки с помощью сервиса «Открытая Казань».