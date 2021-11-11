Из-за снегопада на региональных дорогах Татарстана задействованы 210 единиц спецтехники

Из-за снегопада на региональных дорогах Татарстана задействовали более 200 единиц спецтехники. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

«Сейчас на региональных дорогах республики работают 210 единиц снегоуборочной техники. При необходимости количество техники будет увеличено», – рассказали в министерстве.

Кроме того, для борьбы с гололедом дорожники использовали около 4 тыс. тонн песко-соляной смеси.

По информации ведомства, снегопад не повлиял на работу железнодорожного транспорта и аэропортов. «Железнодорожный транспорт работает в штатном режиме. Задержек рейсов из-за погодных условий в татарстанских аэропортах “Казань”, “Бегишево” и “Бугульма” нет», – отметили в пресс-службе.