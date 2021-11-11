После начала сильного снегопада в Казани открылись горячие линии по вопросам уборки снега. Жители разных районов города могут оставить заявки по номерам, приведенным мэрией Казани.

Как рассказали в исполкоме, обратиться по вопросам уборки снега также можно в управляющие компании, по телефонам 063 и 8 (843) 236-41-23. Также запросы принимаются на сайте open.kzn.ru («Открытая Казань»).

Помимо этого, в районах города открылись собственные горячие линии. Так, жители Ново-Савиновского и Авиастроительного районов могут позвонить по номерам 8 (843) 555-07-96, 8 (843) 519-34-06; Вахитовского и Приволжского — 8 (843) 293-61-75, 8 (843) 277-02-10; Кировского и Московского — 8 (843) 557-76-10; Советского района — 8 (843) 295-77-05, 8 (843) 272-01-05, 8 (843) 272-02-05 и 8 (843) 272-16-23.