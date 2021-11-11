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Погода
11 ноября 2021  17:26

Гидрометцентр предупредил о метели и сильном ветре в Татарстане

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Завтра на территории Татарстана ожидается ветреная погода. Ночью и днем местами ожидаются гололед и гололедица на дорогах, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Также ночью в Татарстан придет кратковременная метель. Видимость на дорогах ухудшится до 1–2 км, ветер усилится до 15–17 м/с. 

На протяжении дня синоптики прогнозируют снег и мокрый снег. Ночью температуры воздуха составят от −6 до −1 градуса, днем столбики термометров будут держаться в пределах от −3 до 1 градуса.

#прогноз погоды #гололед #снегопад #метель
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