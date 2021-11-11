Из-за метели вечером в Казани образовались пробки на дорогах в 10 баллов
Сегодня вечером на дорогах Казани образовались 10-балльные пробки. Предположительно, это может быть связано с метелью, которая сегодня прошла по городу. Снег плотно осел на дорогах и тротуарах.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», самое затрудненное движение сейчас наблюдается на улице Вишневского в сторону моста Миллениум, а также в районе станции метро «Проспект Победы».
По прогнозам сервиса, ситуация на дороге ослабится до 4 баллов ближе к восьми часам вечера.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что жители Казани сняли на видео первую метель в этом году.