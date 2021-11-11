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Ру Тат
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Происшествия
11 ноября 2021  17:22
Павел Климчак

Из-за метели вечером в Казани образовались пробки на дорогах в 10 баллов

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Сегодня вечером на дорогах Казани образовались 10-балльные пробки. Предположительно, это может быть связано с метелью, которая сегодня прошла по городу. Снег плотно осел на дорогах и тротуарах.

 

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», самое затрудненное движение сейчас наблюдается на улице Вишневского в сторону моста Миллениум, а также в районе станции метро «Проспект Победы».

 

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

По прогнозам сервиса, ситуация на дороге ослабится до 4 баллов ближе к восьми часам вечера.

 

Фото: сервис «Яндекс.Пробки»

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что жители Казани сняли на видео первую метель в этом году.

#пробки #яндекс.пробки
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