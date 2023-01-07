При сильных морозах после новогодних каникул в школах Татарстана отменят занятия

Фото: mon.tatarstan.ru

Если в Татарстане сохранятся сильные морозы, то учебные заведения могут временно отменить занятия, напоминает Минобрнауки РТ. Так, в начальных классах сельских школ уроки отменят при 23 градусах мороза, а в начальных классах городских школ и 5-9 классах сельских школ – при 25 градусах мороза, в 5-9 классах городских школ – при минус 27 градусах.

В 10-11 классах сельских школ уроков не будет при морозах в 30 градусов, а в городских школах – при 32 градусах ниже нуля.

Занятия по физкультуре на открытом воздухе допускаются для учеников младших классов лишь при температуре воздуха не ниже трех градусов мороза и скорости ветра не более 6-10 метров в секунду, для старшеклассников – не ниже минус 10 градусов и ветре не сильнее 6-10 метров в секунду.

Фото: Миноборнауки РТ

«Одновременно с этим Министерство образования и науки РТ рекомендует приостановить перевозку детей школьными автобусами и выезды детей за пределы муниципальных образований при температуре наружного воздуха -25 градусов и ниже», – отметили в ведомстве.

Руководителям школ рекомендовано усилить контроль за работой систем теплоснабжения.

Напомним, сегодня в республике прогнозируется до 32 градусов мороза и гололедица, в Казани отменили все праздничные мероприятия. При этом на следующей неделе, по прогнозу Гидрометцентра РТ, потепления не ожидается. Наоборот, в период с 7 по 10 января ночные температуры составят от −25 до −32 градусов, а местами опустятся и до −37.