Из-за сильных морозов в парках Казани отменили все праздничные мероприятия

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7 и 8 января в парках и скверах Казани не будут проводить праздничные мероприятия – их отменили на фоне сильных морозов, сообщила пресс-служба Дирекции парков и скверов. Все запланированные ранее события переносятся на следующую неделю.

«Позже мы сообщим о новых датах следующих событий: кинопоказ и хор в парке „Черное озеро“, зимняя прогулка в парке у ДК им. Саид-Галиева, гонки на радиоуправляемых машинках в Горкинско-Ометьевском лесу», — сообщили в дирекции, призвав казанцев одеваться теплее и беречь себя.

Отметим, что на следующей неделе, по прогнозу Гидрометцентра РТ, потепления не ожидается. Наоборот, в период с 7 по 10 января ночные температуры составят от −25 до −32 градусов, а местами опустятся и до −37.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что сегодня в республике прогнозируется до 32 градусов мороза и гололедица.