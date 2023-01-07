В Челнах и Альметьевске из-за экстремальных морозов отменили праздничные мероприятия

В Набережных Челнах и Альметьевске из-за экстремальных морозов отменили все праздничные мероприятия в парках и скверах, запланированные на Рождество.

«Дорогие челнинцы, к сожалению, морозы мешают нашим планам провести с вами чудесные праздники. Мы вынуждены отменить мероприятия, запланированные на 7 января в общественных пространствах города. Надеемся, что скоро станет теплее, и мы снова сможем увидеться в парках», — сообщается в телеграм-канале парков Набережных Челнов.

Рождественские гулянья должны были состояться на двух площадках — на площади ДК Энергетик был запланирован праздник с переплетением народных и христианских традиций — ряжеными, рождественскими играми, песнями, колядками. На площади Азатлык ожидалась Рождественская ярмарка с участием самозанятых.

В связи с неблагоприятными погодными условиями культурно-развлекательные мероприятия отменены и в Альметьевске — на площади Нефтяников, в парке «Здоровье» и поселке Нижняя Мактама. Такое решение приняло Управление культуры. Как уточнили «Татар-информу» в администрации района, мероприятия отменены только сегодня, 7 января.

Ранее об отмене мероприятий в парках сообщили власти Нижнекамского и Буинского районов Татарстана. Кроме того, на следующую неделю перенесли новогодние мероприятия, запланированные в парках и скверах Казани.