Из-за «Игр будущего» в Казани ограничат движение транспорта

В столице Татарстана в дни проведения Международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» окажется ограничено движение транспорта по ряду улиц. Об этом информирует горожан Комитет по транспорту Казани в своем Telegram-канале.

На этих участках проезд будет разрешен только по специальным пропускам. Автомобилистов в мэрии просят выстраивать свой маршрут с учетом соответствующих изменений.

В частности, с 17 по 28 февраля будет ограничено движение по улице Абдуллы Бичурина от здания №46 по улице Чистопольская до улицы Сибгата Хакима.

Кроме того, с 21 по 28 февраля окажутся перекрыты местные проезды по периметру Казанского цирка (площадь Тысячелетия, 2). Речь идет о территории от Кремлевской набережной и Кремлевского моста до парковочной зоны на площади Тысячелетия перед восточной стороной Центральный стадиона (улица Ташаяк, 2а), включая часть указанной парковочной зоны до спуска в подземный пешеходный переход.

Помимо этого, с 21 февраля по 1 марта ограничат движение по улице Хади Такташа от улицы Спартаковская до улицы Марселя Салимжанова и на заездных карманах по левой стороне улицы Салимжанова перед зданием ИТ-парка имени Башира Рамеева (улица Спартаковская, 2).

Международный мультиспортивный турнир «Игры будущего» пройдет в столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта 2024 года. На ВДНХ 14 ноября состоялась церемония «100 дней до начала Игр будущего в Казани», где Президент РФ Владимир Путин дал старт обратному отсчету до начала соревнований. Позднее он назвал предстоящие игры самыми масштабными в мире состязаниями по киберспорту. Раис Татарстана Рустам Минниханов заметил, что «Игры будущего» и Игры стран БРИКС в Казани оставят огромный след в истории.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане ограничили продажу алкоголя в дни проведения «Игр будущего».