Из Мамадышского района на СВО доставят 20-ю баню на колесах

Работники Домов культуры Мамадышского района собрали средства для изготовления еще одной мобильной бани. Накануне ее отправили в зону специальной военной операции.

С благотворителями, в том числе, исполнителем заказа на баню Юрисом Шакуровым, встретился руководитель исполнительного комитета района Вадим Никитин. Он поблагодарил своих земляков за преданность лозунгу «Своих не бросаем!», сплоченность и патриотизм. В свою очередь муниципалитет возьмет на себя расходы, связанные с доставкой бани.

«Пусть вот эти блага, которые мы отправляем нашим бойцам, служат верой и правдой, и помогают нам победить», — отметил руководитель района.

Баня именная — почти 100 тыс. рублей сотрудники РДК, сельских очагов культуры собрали по просьбе жительницы Мамадыша, сын которой участвует в СВО. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района, в баню положили все необходимые принадлежности — полотенца, тазы, мочалки, веники, чаи и мамадышский лимонад.

Эта баня 20-я по счету. Благотворитель и меценат Юрис Шакуров, о котором сегодня знает вся Россия, не намерен останавливаться.

Напомним, Юрису Шакурову 62 года. Он профессиональный спортсмен и глава династии борцов — двое его сыновей являются мастерами спорта России, еще один — кандидат в мастера спорта. В свободное время, которого у волонтёра с началом широкомасштабных боевых действий стало намного меньше, пенсионер пишет картины. Также он устраивает благотворительные праздники для детей бойцов СВО и детей-инвалидов.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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