Изготовивший походные бани для бойцов СВО мамадышец устроил праздник для семей военных

Активист и волонтер из Мамадыша Юрис Шакуров собрал в своем доме собственных внуков, детей с ограниченными физическими возможностями и маленьких членов семей бойцов спецоперации.

Напомним, мамадышец готовит для военнослужащих походные бани, а для мастериц — станки для плетения маскировочных сетей.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Мамадышского района, Юрис Шакуров уже четвертый год подряд организует новогодние праздники для детей: лепит снежные фигуры у ворот, в центре гостиной ставит ёлку, покупает подарки. В этом ему помогают члены семьи.

К активисту подключились такие же творческие и неравнодушные люди, поэтому праздник получился не просто веселым, а по-домашнему теплым и уютным.

«Дети не должны знать о проблемах взрослого мира, не должны чувствовать тяготы, ограничения. Для меня Новый год наступил сегодня, я получил намного больше, чем подарил и отдал», — рассказал волонтёр.

После конкурсов и хороводов детям вручили подарки — отдельно за стихи и костюмы, каждому раздали сладкие гостинцы. Праздничное настроение продолжилось за вкусным ужином.

Специальная военная операция проводится по решению Президента Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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