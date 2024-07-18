Уничтожил боевиков ВСУ, подбил «Леопард»: как 23-летний боец-контрактник сражается на СВО

Фото: скриншот видео

«Помог вытащить из горящего танка командира и наводчика»

Татарин уже в 9 классе определился с профессией — он хотел стать танкистом. Летом 2019 года юноша поступил в Казанское танковое училище. После выпуска для прохождения дальнейшей службы Татарин выбрал Южный военный округ, Чечню. С августа прошлого года он служит на передовой командиром танковой роты.

«В 2022 году, как началась СВО, выпуски продолжились в штатном режиме. Но именно у нашего выпуска сократили форму обучения. Мы должны были выпускаться в конце июля 2023 года, а получили дипломы в конце апреля», — начал разговор Татарин.

Сегодня он служит в Запорожской области. Сразу как только приехал, увидел, как снаряд попал в один из танков. Это оказались танкисты из соседнего полка. Увидев загоревшийся танк, Татарин сразу остановился и помог вытащить командира и наводчика. Военнослужащих вытащили, посадили в эвакуационную «буханку» и отправили в госпиталь.

Однажды ВСУ вел обстрел посадки, в которой располагалась позиция Татарина.

«Отработал сначала наш „Град“, а через пять минут в расположение нашей части прилетел „Град“ противника. Начались жесткие прилеты. И в блиндаже, где я сидел и пил чай, лампочка упала на чашку с чаем», — вспоминает мужчина.

Фото: скриншот видео

«Хорошо, что вы пришли»

Татарин уверен, что специальная военная операция была необходима. И все, кто там находится, в этом не сомневаются.

«Да, нужно было начать СВО. А вот для чего это было необходимо, поймет только тот, кто своими глазами видел, что там происходит и с кем мы имеем дело. Всю правду, все то ужасное, что творят там войска ВСУ, западная пресса умалчивает. Мы ведем борьбу с настоящими фашистами. Это правда. Местные жители, встречая нас, в один голос говорят: “Хорошо, что вы пришли, хорошо, что вы отодвинули их назад”. При них был просто ужас. Они могли без всякой причины просто прийти в дома, забрать детей», — с болью в голосе говорит Татарин.

Молодого человека недавно наградили медалью «За отвагу». Он обездвижил машину противника. «Леопард», который двигался в сторону российского подразделения, был подбит точным ударом.

«Экипаж “Леопарда” начал покидать машину вместе с десантом, а я продолжил вести стрельбу по ним. Уничтожил порядка десяти боевиков ВСУ. Когда загорелся танк, услышал по рации крик: “О, попал! Попал! Давай еще туда же”», — вспоминает Татарин.

Сегодня, по словам бойца, противник использует кибертехнологии, очень много дронов, но наши военнослужащие устанавливают РЭБ-системы.

«Бывает, выезжаем на прямую наводку, отрабатываем. Но это нужно делать очень быстро, потому что любой дрон догонит, он может развить скорость до 100 км в час», — рассказывает о передовой боец. В обычные дни, по его словам, работа идет с закрытых огневых позиций. Стреляют на расстоянии до 10 км — это позволяет вести удаленную эффективную работу.

Фото: скриншот видео

«Детишки всегда встречают нас с радостью»

В воинскую часть, где служит Татарин, часто приходят посылки с подарками и сладостями. Военнослужащие всегда делятся ими с детьми.

«Маленькие детишки в них больше нуждаются. Подарки мы развозим по деревням, по школам. Для них радость получать сладости и разные вкусняшки. Они всегда встречают нас с радостью, с широко распахнутыми глазами и с улыбкой», — подвел итог беседы боец СВО.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно до конца июля 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

117. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону