СВО 15 августа 2025 14:25

Из Лениногорска в зону СВО отправился очередной гуманитарный эшелон

Из Лениногорска вновь отправили гуманитарный груз для бойцов специальной военной операции. Погрузка проходила на глазах у большого числа помощников – коробки, мешки, тюки и контейнеры с логотипом «С любовью и молитвами» быстро занимали места в кабинах и кузовах грузовиков.

«В данный момент идет погрузка гуманитарной помощи в кабины грузовых машин», – поясняет руководитель жилищной компании «Арго» и активный волонтер Рамиль Асадуллин.

Он не раз лично доставлял посылки прямо на фронт, совмещая работу с добровольческой деятельностью.

Рядом – его единомышленники: начальник отдела крупной транспортной компании Ильнур Загиров и председатель Комитета Госсовета РТ, экс-глава Лениногорского района Рягат Хусаинов. Все они отложили дела, чтобы лично сопровождать груз туда, где его ждут с особым нетерпением.

Среди отправленных вещей – не только универсальная помощь, но и именные посылки для конкретных бойцов и подразделений: Кама, Батя, Зайц, Апостол, Араб

Многие из них уже бывали дома в отпуск и делились своими историями.

«Собрали все по запросам бойцов: автозапчасти, колеса, генераторы, электроинструменты, сварочные аппараты, шуруповерты, болгарки, наборы ключей, топоры, маскировочные сети, автономные печи, подушки, матрасы для госпиталей, медикаменты, продукты», – перечисляет Рамиль Асадуллин.

По его словам, за этой отправкой стоят сотни неравнодушных горожан. Благодарности прозвучали в адрес «Содружества пограничников», десятков предприятий и организаций района, а также индивидуальных предпринимателей, которые закупали технику, материалы и даже мотоцикл для фронта.

В погрузке участвовал и руководитель исполкома Лениногорска Марат Гирфанов. «Лениногорск – это не просто точка на карте. Это люди с большим сердцем. Наши воины знают: за их спинами – весь наш район, который своих не бросает!» – отметил он.

Вместе с техникой и инструментами на фронт отправились коробки с татарстанскими сладостями и пирогами от мастериц-волонтеров. Всю ночь они готовили – пекли, жарили, варили, чтобы порадовать бойцов домашней едой. На коробках надпись «Пироги от мамы» и аромат, который наполнял все вокруг.

«Спасибо за напоминание о доме, маме. Благодарим за чак-чак, баурсак и травяной чай, который придает силы и здоровье», – передают бойцы в видеороликах волонтерам.

Особую благодарность военнослужащие выражают за маскировочные сети и антидроновые шторы. Один из мобилизованных бойцов рассказал: «Маскировочные сети помогают и спасают многие жизни, они крайне необходимы. При такой поддержке победа будет за нами!» – убежден солдат.

По его словам, такие средства – стратегически важный элемент тактики, позволяющий скрывать технику, оружие и личный состав, снижая риск обнаружения противником.

Кузов машины доверху заполнен. На лобовом стекле – герб Татарстана и надпись «Гуманитарный груз». Делегация отправляется в путь с особой миссией, которую в Лениногорске считают священной: поддерживать своих и помнить, что фронт и тыл – звенья одной цепи.

Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране. Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.

Фото: пресс-служба мэрии Лениногорского района РТ.

#СВО
