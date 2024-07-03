Боец с позывным Араб из Лениногорского района служит медбратом в зоне СВО

Медбрат из села Каркали Лениногорского района с позывным Араб с февраля 2023 года служит в зоне СВО – он подписал контракт через месяц после завершения срочной службы. На днях мужчина приехал на Родину во второй по счету краткосрочный отпуск и пришел помочь волонтерам из группы «С любовью и молитвами», которая собирает гуманитарные грузы для бойцов.

Стать врачом Араб мечтал с детства. После школы парень поступил в Бугульминский медколледж и успешно его окончил. На передовой он служит в войсковом медицинском пункте. В его обязанности входит оказание первой помощи и эвакуация раненных в тыл. Кроме того, часто приходится лечить бойцов от пневмонии, помогать им при травмах.

«Мы уже достаточно давно находимся [в зоне СВО], обжились. Есть две кушетки, операционный стол <…> Медпункт не такой большой, но задачи, которые нам поставлены, мы всегда выполняем в срок», – рассказал Араб.

Его бабушка Зульфия Мирзаева собирает целебные чаи для солдат. Помимо этого, недавно добровольцы открыли цех по изготовлению халяльных консервов для бойцов. Через полгода после того, как внук уехал на СВО, женщина сама отправилась на передовую, чем шокировала своего внука.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой