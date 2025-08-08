«На поле боя провел неделю»: командир Дунай из Лениногорска награжден медалью «За отвагу»

«Сражаясь за великое будущее – помним о славном прошлом»: девиз штурмовой бригады, в которой достойно служит Анатолий Вавилов, стал для него личным жизненным принципом.

На имя Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова поступило благодарственное письмо от командования мотострелкового штурмового полка. В нем говорится: «Командир мотострелкового штурмового полка с гордостью и почтением сообщает, что младший сержант Вавилов Анатолий Павлович, верный и достойный сын Республики Татарстан, мужественно проходит службу в составе боевого полка».

Документ был торжественно вручен отцу бойца – Павлу Вавилову.

«Родительский наказ служить Родине так, как обязывает военная присяга и совесть, как требуют государственные интересы, он выполняет добросовестно, проявляя мужество, инициативу и самоотверженность», – сказано в письме.

Военное руководство также попросило выразить искреннюю благодарность семье Анатолия в торжественной обстановке.

Отец Анатолия тяжело воспринял новость о том, что сын подписал контракт с Министерством обороны. Это произошло 22 октября 2024 года – тогда Анатолий поставил подпись, а отец узнал об этом лишь позже. Говорить о спецоперации Павлу Анатольевичу непросто – воспоминания причиняют боль.

Павел Анатольевич воспитывал сыновей один – мама Евгения и Анатолия скончалась от тяжелой болезни, когда Толе не было и года, а старшему – около двух. Отец и бабушка стали для них всем. 1 сентября 1999 года Анатолий пошел в первый класс лицея № 12 – его сопровождали папа и бабушка. Ученик с новеньким ранцем и букетом цветов – тот день вспоминают с теплотой.

Классный руководитель, учитель русского языка и литературы Надежда Куку, вспоминает, что Анатолий Вавилов был ответственным, отзывчивым, исполнительным мальчиком.

«Толик помогал с уборками и ремонтом, умел держать инструмент в руках. От бабушки перенял добродушие и человеколюбие, был удивительно добрым. Уважал старших, помогал в саду. В классе его уважали, его слово было весомым», – рассказала она.

В школьные годы он проявлял интерес к патриотическим мероприятиям, показывал отличную физическую подготовку, был командиром группы на сборах, демонстрировал лидерские качества и командный дух.

После школы Анатолий поступил в техникум.

«Простой парень, не отличник, сидел на последней парте, иногда получал замечания. Но был веселым и добродушным. Позже я встречал его – взрослый, уверенный, у него была своя фирма», – поделился преподаватель Александр Миссингер.

С 2009 года Анатолий занимался боксом. Его тренером был Альберт Сафин.

«Любознательный, усердный, с большой силой воли. Обладал выносливостью, умел анализировать соперника, держать удар. Часто побеждал на соревнованиях. Уважал старших, был тактичен», – рассказал он.

Друзья говорят о нем как о человеке, который умеет дружить. Один из таких друзей – Ильгиз Хисамеев. С Анатолием они познакомились еще в детстве. Сейчас Ильгиз живет в Казани, работает в агросекторе и занимается волонтерством.

Он – активист движения «Казань. Помощь фронту». Добровольцы изготавливают эвакуационные тележки для фронта.

«Это металлический складной каркас с колесами и ручкой. На нем можно эвакуировать раненого или доставить боеприпасы и воду», – объясняет он. Уже передано более 50 тележек, закупаются и другие нужды – от продовольствия до медикаментов.

«Вместе мы – сила!» – говорит Ильгиз.

Он часто спрашивает у Анатолия: «Как ты?» – и есть за что волноваться.

На передовой Анатолий получил позывной Дунай. Он командует взводом 3-й штурмовой роты. Его обязанности – не только бои, но и моральное состояние бойцов, координация, дисциплина, техника.

«Рядом всегда тот, кто разделит с тобой котелок, перевяжет раны, поддержит», – говорит Анатолий. Он особо отмечает друга и сослуживца Ильгама Аскарова с позывным Хотабыч.

26 ноября 2024 года Вавилов получил первое ранение во время штурма в Покровке. Под сильным минометным огнем они проводили контратаки, занимали населенные пункты: Новопустынка, Новодмитровка, Шевченко, Петровка, Желтое.

Раненого Анатолия не могли эвакуировать трое суток – мешал минометный обстрел.

В январе 2025 года во время кровавого штурма села Новоелизаветовка он получил второе тяжелое ранение. На поле боя он провел около недели, ожидая эвакуации. Врачи диагностировали перелом локтевой кости, перелом стопы, осколочные ранения спины и ног.

25 февраля 2025 года Указом Президента России Владимира Путина Анатолий Вавилов награжден медалью «За отвагу». Также ему вручена медаль «Участник специальной военной операции».

Жители Татарстана поддерживают бойцов гуманитарной помощью. В июне на передовую были отправлены гибкие носилки, маскировочные сети, медицинские жгуты, пропановые баллоны, ОСП-панели, блиндажные свечи и многое другое. Гуманитарный груз доставляли Рамиль Асадуллин, Игорь Храмов и Ильнур Загиров – в ту самую роту, где служит Анатолий.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.