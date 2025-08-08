В Татарстане единовременную выплату контрактникам увеличили до 3,1 млн рублей

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Раис Республики Татарстан принял решение повысить единовременную выплату желающим заключить контракт с Минобороны РФ. Теперь она составит 3,1 миллиона рублей – это одна из самых высоких выплат в стране.

«Мы всегда поддерживали и будем поддерживать своих бойцов. Наша задача – оказать всестороннюю помощь», – постоянно подчеркивает Рустам Минниханов.

Выплата складывается из двух составляющих: 2,7 млн рублей – от республики, 400 тысяч рублей – от Минобороны.

Повышение единовременной выплаты – лишь часть беспрецедентной системы поддержки бойцов, ветеранов СВО и членов их семей в Татарстане.

В РТ контрактники могут рассчитывать на полное сопровождение до и после подписания контракта. Это признают и сами военнослужащие.

С начала года по конец июля в республике подписали контракт уже порядка 10 тысяч человек.

«Здесь вовремя получаешь реальные деньги и не останешься без поддержки потом», – объяснил один из подписавших контракт в Татарстане.

Фото: Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Потенциальным контрактникам, которые едут в республику из других регионов страны, оплатят дорогу, проживание и питание. Оформление займет не больше пары дней. В Казани специально для этого открыт Центр по отбору на контрактную службу «Батыр».

Кроме того, в республике до 10 августа можно пройти обучение и получить направление в подразделения БПЛА. Также Татарстан – один из немногих регионов, где можно попытать «счастья» и попасть в Африканский корпус Минобороны РФ.

Подписавших контракт здесь обеспечат экипировкой и централизованно отправят в части по месту формирования, где они пройдут подготовку на полигонах. Сразу же после зачисления в часть бойцы получают единовременную выплату – 3,1 миллиона рублей. В зоне СВО их денежное довольствие составит от 210 тысяч рублей в месяц и выше.

Каждый участник СВО получит статус ветерана боевых действий и соответствующие ежемесячные выплаты. Для участников СВО и членов их семей в Татарстане предусмотрен целый спектр льгот: списание до 10 миллионов рублей долгов, кредитные каникулы, бесплатный проезд в общественном транспорте, возможность посещать мероприятия и спортивные секции без оплаты, поступление на бюджетные места в высшие и средние учебные заведения и много, многое другое.

На 1 июля этого года в муниципальный регистр включены сведения о 2 892 мерах поддержки по 16 видам. Бойцы, подписавшие контракт в Татарстане, регулярно получают гуманитарную помощь. Сотни волонтерских организаций, действующих в республике, обеспечивают их всем необходимым: от маскировочных сетей и одежды, до машин и дронов и другого оборудования по запросам бойцов. Ежемесячно к бойцам выезжают концертные бригады. Система медицинского обеспечения и реабилитации участников СВО – одна из самых сильных в стране.