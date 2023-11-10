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Боец СВО из Лениногорска удостоен медали «За воинскую доблесть» II степени
Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов встретился с военнослужащими — участниками спецоперации. Он передал бойцу медаль «За воинскую доблесть» II степени, остальным военным — удостоверения ветерана боевых действий.
Медаль вручили 22-летнему лениногорцу — участнику СВО Ильфату Мияссарову. Приказ Министерства обороны РФ зачитал военный комиссар Лениногорска Рустем Мисбахов.
Юноша был призван в ряды российской армии 7 июля 2021 года, а в феврале прошлого года, во время начала спецоперации, лениногорец в составе первого мотострелкового полка отправился на передовую. «В мои обязанности, как молодого бойца, входило следить за техникой. Стоял в ночном карауле, отслеживал дроны, выполнял охранную деятельность», — рассказывает боец.
Удостоверения ветерана боевых действий получили Борис Борисов, Рубин Нуретдинов, Анвар Галимов, Андрей Алеткин.
Анвар — доброволец, ему 43. Там, за ленточкой, боевые товарищи дали позывной Кама, когда узнали, что он татарин. С 1 марта по 1 июля он бок о бок со своими братьями по оружию защищал российские рубежи.
После прохождения специальной военной подготовки в Гудермесе, в так называемом РУСе — российском университете спецназа, в составе штурмовой группы батальона «Ахмад» он оказался на передовой, в нескольких километрах от Бахмута.
«В зону СВО мы отправились вместе с другом. Помню тот день, в бой нас отправилось 23 человека, было жарко и в прямом, и в переносном смысле», — вспоминает события того дня Анвар.
Он рассказал, что вынес на себе своего друга, который получил контузию от взрыва. «Спас! Как я радовался — не передать», — говорит боец.
Анвар — ветеран МВД, он в звании майора служил оперуполномоченным уголовного розыска в Набережных Челнах, его бывший начальник Руслан Бадретдинов сейчас является начальником Лениногорского отдела полиции. Есть семья, двое детей.
«Я люблю свою страну, люблю свой народ и не хочу, чтобы нацисты истребляли наших жен, детей, стариков, поэтому я и отправился в зону СВО, чтобы внести свою лепту в Победу», — говорит военный.
На вопрос, кто сейчас борется за мир рядом с татарстанцами, Анвар отвечает: «Командир у нас был чеченец, их там очень много. Были также осетины, кабардинцы, дагестанцы, всех не перечислить, вся Россия. Как уживались? А там все становятся друг другу братьями!».
Статус ветерана боевых действий все они получили, выполняя боевые задачи в зоне специальной военной операции. Сейчас бойцы вернулись к мирной жизни, к любимым семьям и родителям.
Глава района Рягат Хусаинов выразил слова огромной благодарности за проявленные мужество и отвагу во время спецоперации. Пожелал всем здоровья и мирного неба над головой. Женам добровольцев были вручены букеты. «Мы счастливы. Слава Богу, дождались своих мужчин!» — сказали они.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Ильмиры Гареевой.
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