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Из Камских Полян в Луганск отправили помощь для бойцов СВО
Из Камских Полян в Луганск отправили партию помощи для участников специальной военной операции. Татарстанцы передали бойцам посылки со сладостями, медикаментами, одеждой, маскировочными сетями и сухими душами.
«Вы всегда можете присоединиться к помощи и принести всё необходимое для наших военных в культурный центр Камских Полян „Чулман-Су“», — прокомментировал отправку помощи глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.
С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
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Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.
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