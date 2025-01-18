Из Камских Полян в Луганск отправили помощь для бойцов СВО

Из Камских Полян в Луганск отправили партию помощи для участников специальной военной операции. Татарстанцы передали бойцам посылки со сладостями, медикаментами, одеждой, маскировочными сетями и сухими душами.

«Вы всегда можете присоединиться к помощи и принести всё необходимое для наших военных в культурный центр Камских Полян „Чулман-Су“», — прокомментировал отправку помощи глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, при подписании контракта на службу в ВС РФ в Татарстане получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.