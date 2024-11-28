Из Челнов улетел лебедь, остававшийся на реке Мелекеске

Лебедь, остававшейся на реке Мелекеске в Набережных Челнах из-за хромоты, смог улететь. Спасение птицы обрадовало местных жителей. Об этом пишет газета «Челнинские известия».

Ранее стало известно, что лебедь остался на Мелекеске, потому что ему помешала улететь хромота. Челнинцы боялись, что птица погибнет.

Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам тогда прокомментировали ситуацию. Они пояснили, что следят за лебедем и ждут замерзания воды, чтобы можно было легко поймать его и переместить в незамерзающий пруд.

Но события развернулись по другому сценарию. Местные жители рассказали в одной из социальных сетей, что в течение нескольких дней к остававшейся на Мелекеске птице прилетали другие лебеди.

«Они (птицы — прим. Т-и) вместе взмывали вверх, то есть готовились к перелету. А сегодня лебеди, синхронно размахивая крыльями, покружились два раза над нашей Мелекеской и клином ушли на юг», — сообщили челнинцы.