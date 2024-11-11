«9 суток в пути без сна»: Орнитолог Чернецов в Казани рассказал о миграции птиц

Протяженность безостановочного полета малых веретенников (род крупных болотных птиц) с Аляски в Новую Зеландию составляет до 11,6 тыс. км, на что уходит 8-9 суток. Птицы делают перелет одним броском, без перерывов на еду и сон, безошибочно пересекая Тихий океан.

Интересные факты, связанные с миграциями кулика, кукушки обыкновенной и дупелей рассказал сегодня на открытой лекции в Казани российский орнитолог, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент и директор Зоологического институт РАН Никита Чернецов.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-тинформ»

«Сейчас интересное время, чтобы говорить о миграции животных и птиц, и связано это с технологическим прогрессом. Технологический прогресс дает возможность прослеживать миграцию с помощью микропередатчиков», - сообщил он.

Орнитолог пояснил, что под миграцией понимает регулярное сезонное перемещение птиц между регионами, условия которых попеременно бывают благоприятными и неблагоприятными, из области гнездования, размножения и обратно.

За последние годы учеными был достигнут прогресс в области изучения скорости расхода энергии птиц. В частности, вышел обзор по прослеживанию мелких воробьиных за 10-15 лет. Передатчики стали такими маленькими, что их можно крепить на мелких птиц массой от 20 до 100 грамм, а не только на гусей и лебедей, как это было еще 20-25 лет назад.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-тинформ»

Международная организация по защите птиц BirdLife International выделила восемь основных миграционных путей. Центрально-Азиатский путь показывает, как мигрируют птицы, которые гнездятся в Центральной Евразии и зимуют в основном на полуострове Индостан. Есть Сибирско-Африканский миграционный путь и другие. Российские ученые принимали участие в изучении спутниковых треков обыкновенных кукушек из разных регионов.

«Обратите внимание, что обыкновенные кукушки с Камчатки летают зимовать в Африку, пересекая всю Евразию, они долетают до Намибии», - отметил Никита Чернецов.

Другой трек прослеживает миграционные пути малых веретенников.

«Это спутниковые треки веретенников, которые осенью совершают беспосадочный перелет с Аляски в Новую Зеландию. Максимально они пролетают до 11,6 тыс. км, на это уходит 8-9 суток непрерывного полета. Это кулик, он не может сесть на воду. Сесть он, конечно, может, но после этого уже не взлетит», - подчеркнул орнитолог.

Он добавил, что такие данные ставят перед учеными множество вопросов. Один из них – как это возможно с точки зрения физиологии и мышечной деятельности?

«По тем представлениям, которые были на момент публикации этих треков, считалось, что птица не может так лететь. Существовавшие тогда модели не допускали возможности такой физической активности на протяжении такого продолжительного времени. Кроме того, возникает вопрос, как они решают вопрос депривации сна. Они не спят в течение 8-9 суток, летят все это время», - заметил Чернецов.

Также он представил беспосадочный миграционный трек дупелей (вид птиц из отряда ржанкообразных семейства бекасовых) из Скандинавии в тропическую Африку.

«Осенью дупели из Скандинавии без посадки пересекают одним броском Балтийское море, весь континент Европы, Средиземное море, Сахару. Первую остановку делают южнее Сахары. Это «всего» 5-6 тыс. км. Поражает в этой истории то, что им есть, где остановиться. В Европе есть водно-болотные угодья», - подчеркнул российский орнитолог.

Открытая лекция ученого из Санкт-Петербурга прошла в Институте проблем экологии и недропользования Академии наук РТ. На ней собрались ученые Академии наук РТ, КФУ и других казанских вузов, экологи, орнитологи.

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