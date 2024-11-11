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Ученый Академии наук РТ: Зимы стали настолько теплыми, что многие птицы остаются
Из-за глобального потепления климата меняется миграционное поведение птиц, встречающихся в Татарстане. Речь идет о датах их прилета и отлета. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня заведующий лабораторий биомониторинга Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Олег Аськеев.
«Прежде всего, меняются даты прилета и отлета птиц. Мы провели серьезные многолетние исследования, использовали материалы за 30-50 лет. Эти даты смещаются примерно у 80% перелетных видов. В среднем за 50 лет весенний прилет сместился на 17-20 дней. Птицы раньше прилетают и начинают гнездиться. Значит они раньше заканчивают размножение и приступают к отлету. Но в тоже время они у нас дольше задерживаются в связи с тем, что осени становятся теплее. и зимы начинаются позже», - рассказал он.
Кроме того, по словам специалиста, многие виды птиц из-за потепления климата «склонны к проявлению зимовочных стратегий оставаться на нашей территории». Это, в частности, зарянка (малиновка), крапивник, водоплавающие – гуси, лебеди, утки.
«Поскольку незамерзающих водоемов становится гораздо больше, даже Меша зимой не замерзает в серьезные морозы, птицы остаются у нас», - заметил собеседник.
Так, если в 20-30-е годы прошлого столетия отдельные особи зарянок встречались в ноябре-декабре, то сейчас они зимуют.
«Зимы стали настолько теплыми», - пояснил ученый.
Также на зимовку в наших краях остается черный дрозд. Тенденция серьезного потепления климата в Татарстане будет сохраняться десятилетиями, и такой тренд поведения птиц тоже сохранится, считает заведующий лабораторий биомониторинга.
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