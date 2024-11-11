В Госкомитете РТ по биоресурсам рассказали о спасении серого лебедя

Раненого серого лебедя спасли специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам в Тукаевском районе Татарстана. Птицу обнаружили местные жители на территории одного из садовых товариществ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Лебедей у нас в районе встречается достаточно много, они обитают практически на всех водоемах. К примеру, на Вишневских лугах. Этот лебедь был раненым, выжить в дикой природе он бы не смог. Птица отловлена и отправлена в реабилитационный центр, где будет оказана необходимая помощь», - рассказал специалист отдела по Тукаевскому району.

Специалисты, выезжавшие на место и осмотревшие птицу, обнаружили повреждение крыла. Вероятно, лебедь не заметил преграды и налетел на оголенные провода.

По его словам, люди часто звонят в Госкомитет РТ по биоресурсам и сообщают о разных происшествиях. Особенно много сообщений поступает от очевидцев, заметивших в городе сов.

«Мы их ловим и отпускаем обратно в лес», - добавил собеседник «Татар-информа».