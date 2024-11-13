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В селе Калмаш под Челнами обнаружили лебедя со сломанными крыльями
В селе Калмаш Тукаевского района Татарстана на замерзшем пруду остался молодой лебедь со сломанными крыльями. Об этом пишет газета «Челнинские известия».
Сельчане боятся, что лебедь погибнет. Ведь в водоеме уже не осталось места для водоплавающих птиц, а без крыльев лебедь улететь не сможет.
Издание напоминает, что при обнаружения дикого животного или птицы, которым необходима помощь, жителям Набережных Челнов следует обращаться в межрайонный отдел Госкомитета РТ по биоресурсам по телефонам: 8-927-248-61-71 и 8-965-624-98-99. Эти телефоны сотрудники газеты передали инициативной группе села Калмаш.
Это уже третий лебедь в Автограде и его окрестностях, который не смог улететь на юг. На реке Мелекеске в Челнах остался лебедь, отлету которого помешала хромота. А в одно из садовых товариществ Тукаевского района на днях забрел серый лебедь с поврежденным крылом.
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