Из больницы выписан последний отравившийся в казанском кафе «NAN Кебаб»

Сегодня из Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана выписали последнего пациента, отравившегося в кафе «NAN Кебаб» в Казани, на улице Беломорской. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минздрава РТ.

Его состояние удовлетворительное, рассказали агентству.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что у 33 клиентов кафе NAN Кебаб, расположенного на улице Беломорской в Казани, выявили заражение кишечной инфекцией. Специалисты Роспотребнадзора провели расследование, выявив многочисленные нарушения и заражение продуктов кишечной палочкой и сальмонеллами. Возбуждено уголовное дело. Позднее количество отравившихся выросло до 60.

Подробнее об истории с массовым отравлением в заведении – в материале «Татар-информа».