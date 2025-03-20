Из Альметьевска в зону СВО отправили 30 мотоциклов для выполнения боевых задач

30 мотоциклов для выполнения боевых задач были приобретены и направлены военнослужащим в зону специальной военной операции из Альметьевска. Эти высокоманевренные транспортные средства помогут мобильным отрядам эффективно выполнять разведывательные задачи и оперативно передвигаться прямо на линии соприкосновения, заявили в районной администрации.

Общая стоимость 30 кроссовых мотоциклов составила 5 млн рублей. Мототехника будет использоваться в четырех подразделениях: 23 мотоцикла отправят в ближайшие дни, а оставшиеся семь передадут со следующей отправкой.

Но это не единственная помощь, которую получают военнослужащие. Вместе с техникой в зону СВО отправлены средства связи, технические устройства, беспилотники, автомобильные шины, инструменты, медикаменты, продукты питания, средства личной гигиены, бензиновые генераторы, маскировочные сети, окопные свечи и, конечно, сладкие гостинцы.

Общая стоимость всего шефского груза превысила 15 млн рублей, а его сбор стал возможным благодаря единению волонтеров, организаций, предприятий и неравнодушных жителей Альметьевска.

Это уже 42-я отправка из Альметьевска, что подтверждает не только решимость оказывать поддержку в трудные времена, но и глубокий патриотизм жителей муниципалитета, подчеркнули в администрации района.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Позднее Раис Татарстана рассказал о поддержке участников спецоперации и на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле. «Очень большая работа по гуманитарной помощи. В каждый город, в каждый муниципалитет выезжаем, работаем. Население активно работает по сбору и наши компании: 4389 тонн сформировано и направлено», – заметил он.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Также в зоне СВО бойцы получают от 210 тыс. рублей в месяц.