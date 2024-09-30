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Из Альметьевска в зону СВО отправили два мотоцикла и инженерное оборудование
Из Альметьевска в зону СВО направили очередную партию гуманитарного груза. Городской актив закупил все по запросам от бойцов 430-го полка: инженерное оборудование, оргтехнику, офисные стулья, канцелярию, запчасти и смазочные материалы для техники.
Также в большую посылку от Альметьевска вошли два мотоцикла. А еще военным передадут именные посылки. С погрузкой помогли студенты-волонтеры.
«Коробки были легкими. Нам понравилось помогать бойцам СВО. Дай бог, чтоб они вернулись здоровые домой», — сказал волонтёр Тимур Тямганов.
В конце прошлой недели другая машина отправилась в 56-й воздушно-десантный полк. Большая посылка состояла из продуктов питания, бутилированной воды, одежды, масксетей и окопных свечей. Погрузили еще и гусеничные платформы. Также бойцам направили именные посылки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Альметьевске проходят курсы военной подготовки.
Со 2 сентября те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, могут получить до 2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.
Материал подготовлен при участии Марины Юриной.
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