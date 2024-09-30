Видео: как в Альметьевске проводят курсы для бойцов-контрактников

Все больше граждан из других регионов России выбирают заключение контракта на военную службу в Альметьевске. Среди новобранцев есть немало тех, кто не имел опыта военной службы. Для них особенно актуально получение знаний и навыков, которые помогут им эффективно выполнять свои обязанности.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, на курсах военной подготовки контрактники осваивают важнейшие аспекты военного дела: тактическую и огневую подготовку, оказание первой медицинской помощи.

Курсы ведут опытные бойцы, часть из которых служит в отрядах специального назначения более 20 лет.

Их опыт и профессиональные знания позволяют передать новобранцам не только теоретическую информацию, но и практические навыки, которые могут пригодиться в реальных ситуациях. Обучение проводится по мере комплектования групп.

Напомним, теперь при заключении контракта единовременная сумма составляет 2 млн рублей. Выплата от района 300 тыс. рублей. Также по инициативе главы района Тимура Нагуманова контрактники получают сертификат на 20 тыс. рублей в военторг, что дает им возможность приобрести необходимые товары для службы.

Подробную информацию про курсы военной подготовки можно узнать по номеру телефона в Альметьевске: +7 (902) 711-12-11.

117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221-44-52. Обратиться можно и по номеру 8 (800) 222-59-00. Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел.. Обратиться можно и по номеру