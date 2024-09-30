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Видео: как в Альметьевске проводят курсы для бойцов-контрактников
Все больше граждан из других регионов России выбирают заключение контракта на военную службу в Альметьевске. Среди новобранцев есть немало тех, кто не имел опыта военной службы. Для них особенно актуально получение знаний и навыков, которые помогут им эффективно выполнять свои обязанности.
Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Альметьевского района, на курсах военной подготовки контрактники осваивают важнейшие аспекты военного дела: тактическую и огневую подготовку, оказание первой медицинской помощи.
Курсы ведут опытные бойцы, часть из которых служит в отрядах специального назначения более 20 лет.
Их опыт и профессиональные знания позволяют передать новобранцам не только теоретическую информацию, но и практические навыки, которые могут пригодиться в реальных ситуациях. Обучение проводится по мере комплектования групп.
Напомним, теперь при заключении контракта единовременная сумма составляет 2 млн рублей. Выплата от района 300 тыс. рублей. Также по инициативе главы района Тимура Нагуманова контрактники получают сертификат на 20 тыс. рублей в военторг, что дает им возможность приобрести необходимые товары для службы.
Подробную информацию про курсы военной подготовки можно узнать по номеру телефона в Альметьевске: +7 (902) 711-12-11.
Фото, видео: пресс-служба Альметьевского района
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