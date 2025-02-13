Из Альметьевска на 23 Февраля в зону СВО отправят сладости, подарки и сувениры

Ко Дню защитника Отечества, который традиционно отмечается 23 февраля, из Альметьевска планируется отправить очередную партию помощи: маскировочные сети, подушки, сладости, а также трогательные подарки и сувениры, сделанные руками детей.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования, в преддверии Дня защитника Отечества в детских садах и школах Альметьевска проходят мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения. Участие принимают педагоги, ученики и их родители, а также неравнодушные жители города.

Так, например, сегодня воспитанники старшей группы детского сада «Русалочка» нарисовали открытки с рисунками в поддержку военнослужащих, которые находятся в зоне СВО. Внутри каждой открытки ребята написали теплые пожелания для наших защитников.

По словам начальника управления образования Альметьевского района Ирины Павловской, в преддверии праздника патриотические мероприятия пройдут в каждом образовательном учреждении.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие — от 210 тыс. рублей в месяц.

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