Из Актаныша в зону СВО отправился грузовик с партией шефской помощи

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

По просьбе бойцов СВО из Актаныша в зону боевых действий отправился грузовик с партией шефской помощи. Им везут не только продовольственные наборы, но и технику — мотоциклы и авто.

Земляки продолжают проявлять солидарность и помогать, показывая всем пример. Так, благодаря совместным усилиям руководителя хозяйства «Тан» Рафиса Минниханова и судьи района Хамита Янгирова купили мотоцикл «Планета», который поможет бойцам СВО при выполнении важных задач.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Еще один мотоцикл марки «Днепр» был передан Рузилем Галимовым из деревни Адаево. Его брат Марсель также сражался в СВО. Подобные поступки подчеркивают единство и поддержку наших земляков в трудные времена.

Кроме того, волонтеры официальной группы «Мы вместе» на собранные у населения средства приобрели мотоцикл «Юпитер» и авто «УАЗ» («буханку»). Позже Ильнур Лукманов помог его отремонтировать.

Четвертый мотоцикл, подаренный Халилом Хузиным из села Новое Алимово, сейчас тоже ремонтируют: его отправят в следующий раз в зону СВО.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Глава Актанышского района Ленар Зарипов поблагодарил всех участников, организующих эту гумпомощь.

«Я хочу выразить искреннюю благодарность всем волонтерам и добрым людям, которые собрали этот груз. Ваши усилия, время и щедрость — это настоящая поддержка для наших защитников», — сказал он.

Погрузить груз на автомобильную тележку пришло много активных граждан, которые не остались равнодушными к судьбе солдат.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО.

«Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», — отметил руководитель республики.

С 1 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,2 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике.

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