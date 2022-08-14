IT-парки, школы и театр: топ-7 объектов в Татарстане, которые построят в этом году

Профессиональный праздник отмечают сегодня работники строительной отрасли. Это крупнейший сектор экономики Татарстана с оборотом около полутриллиона рублей в год. В День строителя «Татар-информ» сделал подборку наиболее значимых объектов, которые планируется ввести в этом году.

1. IT-парк имени Башира Рамеева в Казани

На месте бывшей фабрики «Спартак» вскоре появится новый IT-парк Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Один из самых грандиозных проектов – новый IT-парк, который появится вместо бывшей фабрики «Спартак» в центре Казани, между улицами Спартаковская и Салимжанова.

Парк будет состоять из двух блоков. Первый предполагает реновацию здания фабрики «Спартак», его общая площадь составит 24,4 тыс. кв. метров, второй – строительство нового корпуса в 3-5 этажей площадью 19,3 тыс. квадратных метров.

Первый блок предполагает реновацию здания фабрики «Спартак» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Суммарно общая площадь зданий составит 43,7 тыс. квадратных метров, где планируется создать 3 тыс. рабочих мест. Для сравнения: площадь действующего рядом IT-парка, который полностью заполнен резидентами, – 30 тыс. квадратных метров. Предполагается, что таким образом будет сформирован целый IT-квартал «Сан» (в переводе с татарского – «число»): рядом расположен технопарк «Идея», цифровая «Школа 21», бизнес-центры «Урбан» и «Сувар-плаза», площади которых также арендуют IT-компании.

Блоки будут соединены переходом, а между ними появится общественное пространство с элементами амфитеатра, где смогут прогуливаться казанцы и гости города.

Вторая часть парка – новый корпус в 3-5 этажей площадью 19,3 тыс. кв. метров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В IT-парке будут детский технопарк, где ребята познакомятся с основами робототехники, виртуальной и дополненной реальности, 3D-моделирования, программирования. Здесь разместится киберспортивная арена вместимостью более 1 тыс. человек, цифровая библиотека – коворкинг, бизнес-инкубатор, киберполигон для отражения атак на информационные системы и обучения специалистов в этой сфере.

Суммарно общая площадь зданий составит 43,7 тыс. квадратных метров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стоимость проекта оценивается в 4 млрд рублей.

Концепция парка была презентована только в мае. Сейчас идет активное строительство. Завершить его, как сообщал глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, планируется к 30 августа.

2. Военный госпиталь в Казани

Строительство новой больницы для военных и ветеранов началось в прошлом году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году в Казани вновь появится военный госпиталь. Прежний Казанский военный госпиталь находился на улице Карла Маркса. Он был одним из старейших в России: его предшественник – войсковой лазарет 1-го Казанского пехотного полка имени князя Мещерского, созданный в 1722 году по указу Петра I. Однако в 2012 году госпиталь расформировали.

Строительство новой больницы для военных и ветеранов началось в прошлом году, в церемонии принял участие министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил, что здесь будут оказываться медуслуги на самом высоком уровне.

Госпиталь рассчитан на 150 мест Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новый госпиталь строится в районе Оренбургского тракта рядом с республиканскими больницами – клинической и детской. Площадь застройки – 1,3 гектара. Здесь появятся функциональные зоны: лечебная, инфекционная, хозяйственная, техническая и садово-парковая.

Госпиталь рассчитан на 150 мест. Специалисты Военно-строительной компании строят лечебницу по типовому, ранее уже реализованному решению.

Строительство госпиталя оценивалось в 3 млрд рублей.

3. Театр «Мастеровые» в Набережных Челнах

Новый театр возводится рядом с Дворцом торжеств на проспекте Чулман Источник фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В этом году труппа русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах откроет сезон в новом здании.

Театр, которому уже 47 лет, всегда занимал приспособленные помещения. Последнее место прописки – бывший Дом дружбы, или интерклуб управления внешних связей КАМАЗа. Изначально он был создан для иностранных специалистов, участвовавших в становлении предприятия. В помещении был небольшой зал, то есть до настоящего времени полноценного здания у театра «Мастеровые» не было.

Вопрос решился на уровне Президента России Владимира Путина. В 2019 году в Казани во время встречи главы государства с общественностью Татарстана житель Набережных Челнов Максим Федоров попросил Путина помочь со строительством нового здания «Мастеровых». «Мы с Рустамом Нургалиевичем [Миннихановым] договоримся об этом, не сомневайтесь», – пообещал Путин.

Новый театр возводится рядом с Дворцом торжеств на проспекте Чулман. Земля здесь раньше принадлежала «Карабасу-Барабасу». Так мэр города Наиль Магдеев назвал известного в Набережных Челнах предпринимателя Алексея Миронова, который владел крупными земельными участками в Автограде. Администрация города смогла вернуть себе в 2017 году 53 га спорной земли в Набережных Челнах на сумму 2 млрд рублей, которыми владел бизнесмен.

Администрация города планирует завершить строительство театра до 20 августа Источник фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов

В театре предусмотрены два зала: большой с эстрадой — на 500 зрителей и малый — на 100 человек. Также на площади в 25 тыс. квадратных метров разместятся административные и служебные помещения, фотомастерская, детская комната, студия звукозаписи, кафе, выставочный зал, видеотека и архив.

Рядом со зданием, выполненным в стиле хай-тек, оборудуют парковку на 140 машин. Там предусмотрены парковочные места для представителей маломобильных групп населения.

На строительство театра в рамках национального проекта «Культура» из федерального бюджета выделен 1 млрд рублей, еще 750 млн рублей предоставил бюджет республики.

Администрация города планирует завершить строительство театра до 20 августа.

4. Полилингвальные школы «Адымнар» в Нижнекамске и Альметьевске

Стоимость школы в Альметьевске – 2,2 млрд рублей, в Нижнекамске – 2,3 млрд рублей Фото: © Альберт Муклаков / пресс-служба Нижнекамского района

Сразу две новые высококлассные школы под общим названием «Адымнар — путь к знаниям и согласию» откроются к началу учебного года в Нижнекамске и Альметьевске. Оба учебных заведения рассчитаны на 1224 ученика.

В школах дети обучаются на русском, татарском и английском языках. Проект «Адымнар» (с татарского – «шаги») с 2019 года по инициативе Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева ведет Республиканский фонд «Возрождение» совместно с Министерством образования и науки РТ. Первые комплексы появились в Казани, Набережных Челнах, Елабуге и Актаныше.

Оба учебных заведения рассчитаны на 1224 ученика Фото: © Альберт Муклаков / пресс-служба Нижнекамского района

«Наш проект создания полилингвальных комплексов — новое слово в образовании. И жизнь показывает его востребованность, особенно в условиях быстро меняющегося мира, острой конкуренции в мировом рынке и развития высоких технологий. Выражение „знание — сила“ становится всё более актуальным», — отмечал Минтимер Шаймиев.

Стоимость школы в Альметьевске – 2,2 млрд рублей, в Нижнекамске – 2,3 млрд рублей.

Фото: © Альберт Муклаков / пресс-служба Нижнекамского района

Еще одно знаковое учебное заведение в этом году откроется в Набережных Челнах. Школа № 62 станет крупнейшей в городе – она рассчитана на 1501 ученика.

Всего 1 сентября откроются 9 новых школ в Татарстане, в которые пойдут 7,2 тыс. учеников.

5. «Квартал юстиции» в Казани

«Квартал юстиции» позиционируется как современное городское пространство, где будут сконцентрированы все правовые услуги Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году на улице Хади Такташа на берегу озера Средний Кабан появится «Квартал юстиции».

Минюст позиционирует его как современное городское пространство, где будут сконцентрированы все правовые услуги, которыми сможет воспользоваться каждый житель республики.

Министр юстиции РФ пообещал, что объект станет украшением города Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Помимо территориального управления Минюста России здесь расположатся офисы адвокатов, нотариусов, Государственное юридическое бюро, Центр судебной экспертизы. Граждане, общественные объединения, НКО и другие организации смогут получать юридические услуги в режиме «одного окна».

Также здесь планируют создать Центр бесплатной юридической помощи и музей.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Министр юстиции России Константин Чуйченко на закладке камня в основание квартала в прошлом году пообещал, что объект станет украшением города.

6. Приемно-диагностическое отделение в Нижнекамске

Приемно-диагностическое отделение Нижнекамской ЦРБ планируется открыть к 1 сентября Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске завершается строительство шестиэтажного корпуса приемно-диагностического отделения Центральной районной многопрофильной больницы. Общая площадь здания – 10 тыс. квадратных метров.

На первом этаже расположится приемно-диагностическое отделение, где будут созданы все удобства для оказания экстренной помощи пациентам: противошоковая операционная, перевязочные, смотровые и диагностические кабинеты.

Этажами выше разместятся: травматологическое отделение, кардиологическое отделение с кардиореанимацией, первичный сосудистый центр, терапевтическое и гинекологическое отделения.

Общая площадь здания – 10 тыс. квадратных метров Фото: e-nkama.ru

Открыть отделение больницы планируется к 1 сентября, сообщал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин.

Стоимость объекта – 727,1 млн рублей.

7. Технопарк в сфере высоких технологий в Иннополисе

Технопарк займет 4,9 га площади Иннополиса. Это будут готовые производственные помещения для бизнес-инфраструктуры Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Продолжает расти Иннополис, где возводятся новые объекты бизнес-инфраструктуры. До конца года планируется открыть технопарк в сфере высоких технологий «Иннопарк». Его создание анонсировал Президент Татарстана Рустам Минниханов на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге.



Технопарк займет 4,9 га площади города, общая площадь здания – 12,2 тыс. кв. метров. Это будут готовые производственные помещения для бизнес-инфраструктуры и высокотехнологичных компаний с административным комплексом и конгрессно-выставочным холлом.



В технопарке будут размещаться компании, ведущие научно-техническую, инновационную и высокотехнологичную производственную деятельность.

Инновационный парк создается для развития и запуска новых проектов в области робототехники, беспилотных аппаратов, электроники и новых материалов.

«Каждое рабочее место в строительстве – это как минимум 3-4 рабочих места в смежных отраслях»

Только по линии Минстроя РТ в республике ежегодно возводится и ремонтируется от 3,5 до 5 тыс. объектов. При этом Татарстан – один из лидеров в России по объемам строительства жилья: в прошлом году был достигнут рекорд – введено более 3 млн квадратных метров, в этом году его планируется повторить. Большой объем строительных работ приходится на промышленность – например, строятся новые установки в нефтепереработке и нефтехимии.

Марат Айзатуллин поздравил коллег и ветеранов строительной отрасли Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Приводим полностью поздравление министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Марата Айзатуллина с Днем строителя:

«Уважаемые коллеги, ветераны строительной отрасли!

Не так много на земле профессий, результат которых ощущает на себе каждый человек. Дом, детский сад, школа, больница, парк или сквер – все это определяет качество жизни людей, и ко всему этому напрямую причастны мы с вами.

И в то же время мы непосредственные участники развития целой страны – именно строители формируют ее благосостояние, создают основу для благополучия будущих поколений, работают на укрепление позиций России на международной экономической арене, на ее суверенитет и безопасность. Без нашего участия не обходится реализация масштабных инфраструктурных проектов и запуск новых промышленных производств.

Наш труд не назовешь легким – он требует полной самоотдачи, постоянного познания нового, стремления к развитию и совершенствованию. Мы работаем на стыке нескольких отраслей и научных направлений. Традиционно «стройка» служит стимулом к развитию других секторов экономики, а каждое рабочее место в строительстве – это как минимум 3-4 рабочих места в смежных отраслях.

Дорогие друзья! Наша страна сегодня находится в совершенно уникальных условиях. Да, ограничения усложнили нашу работу. Но они же служат стимулом к развитию отечественных строительных технологий, запуску современных производств строительных материалов, разработке новых конструкторских, инженерных и архитектурных решений. Уверен, ваши знания, профессионализм, стремление к творчеству и созиданию позволят нам реализовать самые смелые мечты, самые дерзкие идеи и самые прорывные замыслы!

От имени Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан, а также от себя лично искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем строителя! Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и достижения новых профессиональных высот!»

Фото на анонсе: © Владимр Васильев / «Татар-информ»