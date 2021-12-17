Полилингвальные школы «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске достроят к августу 2022 года

Полилингвальные образовательные комплексы «Адымнар» в Нижнекамске и Альметьевске предполагается ввести в эксплуатацию в августе 2022 года. Об этом рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Марат Айзатуллин на посвященном этому вопросу совещании.

Совещание состоялось сегодня в Казанском Кремле. Его провел Государственный Советник Республики Татарстан, председатель попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев, сообщает пресс-служба Президента РТ.

В настоящее время оба комплекса возводятся строго по графику, строительно-монтажные работы ведутся на уровне третьего этажа. «Ввод комплексов в эксплуатацию планируется на август 2022 года», — отметил докладчик.

Фото: © tatarstan.ru

О создании Центра дополнительного образования в Набережных Челнах для обучающихся в полилингвальных школах Закамской зоны республики — существующих в Елабуге и Набережных Челнах, а также строящихся в Альметьевске и Нижнекамске — сообщила вице-премьер РТ Лейла Фазлеева. Центр дополнительного образования организуется на базе детского оздоровительного лагеря «Следопыт» ПАО «КАМАЗ», пояснила она.

Минтимер Шаймиев охарактеризовал концепцию полилингвальных комплексов «Адымнар» в целом. По его словам, Татарстан задает тон по основным направлениям развития страны в целом, в том числе и в сфере образования.

«Наш проект создания полилингвальных комплексов — новое слово в образовании. И жизнь показывает его востребованность, особенно в условиях быстро меняющегося мира, острой конкуренции в мировом рынке и развития высоких технологий. Выражение „знание — сила“ становится всё более актуальней», — подчеркнул Государственный Советник РТ.

Фото: © tatarstan.ru

«Хорошо, что мы занялись этим делом и собрали хорошую, опытную команду. Это начало большого дела. В республике началось движение „Адымнар“ с удачным названием. В целом мы успешно справляемся. Нам надо достойно вести это направление», — резюмировал Шаймиев.

Начиная с 2019 года по инициативе Государственного Советника РТ Республиканский фонд «Возрождение» совместно с Министерством образования и науки Татарстана реализует проект по созданию полилингвальных общеобразовательных комплексов с обучением на русском, татарском и английском языках. Они объединены под общи названием «Адымнар — путь к знаниям и согласию».

Изначально предполагалось создать шесть полилингвальных школ и два загородных центра дополнительного образования. Первые два комплекса в Елабуге и Казани начали свою работу 1 сентября 2020 года, а 1 сентября 2021-го открылись школы в Актаныше и Набережных Челнах. Через несколько дней, 4 сентября, Президент Татарстана Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев дали старт строительству комплексов «Адымнар» в Альметьевске и Нижнекамске. Недавно открылся и Центр дополнительного образования в Казани.