Стала известна дата открытия технопарка им.Башира Рамеева в Казани

Строительство нового технопарка им.Башира Рамеева может завершиться в Казани 30 августа, сообщил глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин на пресс-конференции в «Татар-информе».

По его словам, стройка объекта площадью почти 42 тысячи кв. метров идет «практически круглосуточно». «Первый этаж полностью инфраструктурный, любой горожанин сможет попасть в технопарк: там будут рестораны, кафе, магазины без продавца, туристические агентства в области IT-путешествий. Проект направлен на то, чтобы поддержать малый и средний бизнес, для этого у нас появится детский IТ-парк. Он будет один из самых современных в России», – отметил Хайруллин.

В Технопарке организуют «одну из лучших в России» киберспортивных зон, добавил спикер.

«По площади [киберспортивная арена] будет второй после Москвы. Здесь будут проходить мероприятия кибербудущего», – поделился Хайруллин.

Новый IT-парк разместится на месте бывшей обувной фабрики «Спартак» — между улицами Спартаковская и Салимжанова. Он будет состоять из двух блоков: первый предполагает реновацию здания фабрики «Спартак», его общая площадь составит 24,4 тыс. кв. метров, а второй — строительство нового корпуса в три-пять этажей площадью 19,3 тыс. кв. метров.