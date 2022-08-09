В сентябре 7,2 тыс. учащихся Татарстана пойдут в новые школы

В сентябре этого года около 7,2 тыс. школьников Татарстана пойдут учиться в новые школы. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин на пресс-конференции о развитии строительной отрасли в РТ.

«В этом году только на объекты образования уходит более 10 млрд рублей. На сегодняшний день мы ведем строительство 13 школ, и 1 сентября девять из них будут введены. Около 7,2 тыс. учеников пойдут в новые школы», – сказал министр.

Помимо строительства, в Татарстане капитально ремонтируют еще 140 школ и ресурсных центров, 22 детских сада и 167 пищеблоков в функционирующих учебных заведениях. «Наша главная задача — подготовить все объекты к началу учебного года», – отметил Айзатуллин.

Кроме того, в этом году направлено около 2,7 млрд рублей на создание и благоустройство 65 общественных пространств.

По региональной программе «Наш двор» в этом году будет отремонтировано свыше 1,2 тыс. дворов. Инвестиции в программу составили порядка 9 млрд рублей. Стоит отметить, что в 2021 году было отремонтировано около 1,1 тыс. дворов, как и в 2020-м. «По 8 млрд рублей ежегодно выделялось, а в этом году Президент [Татарстана Рустам Минниханов] увеличил нам лимит финансирования до 9 млрд рублей», – подчеркнул спикер.

Он добавил, что в Татарстане реализуются 44 республиканские программы с общим финансированием в 46,5 млрд рублей. «3,5 тыс. объектов ежегодно финансируется из республиканского бюджета. Кроме того, более 10,5 млрд рублей направляются на семь национальных проектов и шесть госпрограмм», – заключил Айзатуллин.

