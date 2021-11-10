Источники в транспортной сфере: В России могут ввести QR-коды в самолетах и поездах

У пассажиров в поездах и самолетах могут начать проверять QR-коды, подтверждающие вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщает РБК со ссылкой на двух федеральных чиновников и источники в транспортной сфере.

По информации собеседников издания, сейчас проводится проверка технической возможности запуска системы QR-кодов в железнодорожном и воздушном транспорте.

Однако такое решение будет принято в случае, если ситуация с распространением коронавируса в стране ухудшится.

По словам одного из источников, пока проводится сбор предложений от федеральных ведомств, Госдумы и Совета Федерации, который завершится 15 ноября.

Другой источник из транспортной сферы заявил, что проверку сертификатов о вакцинации от коронавируса в авиатранспорте могут ввести уже после январских праздников 2022 года.

Ранее заместитель главы РЖД Евгений Чаркин выразил готовность организовать проверку QR-кодов в поездах, если власти дадут соответствующие распоряжения.

До этого пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщал, что в Кремле не обсуждаются вопрос введения QR-кодов в транспорте.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно подчеркивал важность вакцинации и призывал россиян прививаться, отмечая безопасность и эффективность отечественных препаратов от коронавируса.