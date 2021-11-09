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Транспорт
9 ноября 2021  19:48

РЖД: Технологически готовы ввести QR-коды для поездок, если поступит такое поручение

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Российские железные дороги технологически готовы ввести QR-коды для поездок в поездах, если поступит соответствующее поручение от государства. Об этом заявил на форуме Cnews замглавы РЖД Евгений Чаркин, сообщает ТАСС.

«Вопрос, безусловно, находится в плоскости государственного регулирования, тех решений, которые могут быть выработаны на уровне Правительства. Мы, безусловно, готовы выполнить все те поручения, которые могут поступить. Мы технологически готовы», – сказал Чаркин.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не поднимался вопрос о введении QR-кодов в транспорте, в том числе в поездах и самолетах. Он добавил, что обсуждением подобных вопросов занимается оперативный штаб, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#ржд
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