РЖД: Технологически готовы ввести QR-коды для поездок, если поступит такое поручение

Российские железные дороги технологически готовы ввести QR-коды для поездок в поездах, если поступит соответствующее поручение от государства. Об этом заявил на форуме Cnews замглавы РЖД Евгений Чаркин, сообщает ТАСС.

«Вопрос, безусловно, находится в плоскости государственного регулирования, тех решений, которые могут быть выработаны на уровне Правительства. Мы, безусловно, готовы выполнить все те поручения, которые могут поступить. Мы технологически готовы», – сказал Чаркин.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не поднимался вопрос о введении QR-кодов в транспорте, в том числе в поездах и самолетах. Он добавил, что обсуждением подобных вопросов занимается оперативный штаб, о чем сообщало ИА «Татар-информ».