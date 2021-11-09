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Ру Тат
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Официальная хроника
9 ноября 2021  13:39

Песков заявил, что в Кремле не обсуждают введение QR-кодов для транспорта

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В Кремле не поднимался вопрос о введении QR-кодов в транспорте, в том числе в поездах и самолетах, заявил пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что обсуждением подобных вопросов занимается Оперативный штаб. Об этом сообщает РИА Новости.

«В администрации не ведется никаких обсуждений. Вся вот эта поливариантность находится исключительно в прерогативе все-таки правительственного штаба, правительственной комиссии и, соответственно, нужно туда обращаться с такими вопросами», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Кабмин возможность введения QR-кодов на авиа- и ж/д транспорте.

Ранее Президент РТ Рустам Минииханов анонсировал введение QR-кодов для проезда в общественном транспорте для лиц старше 18 лет. Антиковидные меры планируется ужесточить с 22 ноября. 

#транспорт #кремль #дмитрий песков #Коронавирус #Массовая вакцинация
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