Исполнять обязанности руководителя исполкома Нижнекамска назначен Руслан Хайруллин

Начальник отдела жилищной политики Руслан Хайруллин будет временно исполнять обязанности руководителя исполкома города Нижнекамска. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Если руководитель уходит, его обязанности возлагаются на другого сотрудника. Так как Хайруллин замещает самую старшую должность на данный момент, обязанности возложены на него», — пояснили в администрации.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Ранее, в прошлом месяце, исполком Нижнекамска покинул Камиль Назмиев. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

Еще за месяц до этого в Нижнекамске произошел ряд назначений. Глава района Рамиль Муллин тогда представил сразу четырех новых руководителей.

Замруководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам стал Ильдар Рамазанов. Максим Парамонов начал курировать жилищно-коммунальную отрасль. Главным архитектором была назначена Ольга Никитина, а начальником Отдела по сопровождению инвестиционных проектов исполкома района стал Линар Тимергалеев.