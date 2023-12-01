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Исполнять обязанности руководителя исполкома Нижнекамска назначен Руслан Хайруллин
Начальник отдела жилищной политики Руслан Хайруллин будет временно исполнять обязанности руководителя исполкома города Нижнекамска. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе муниципального образования.
«Если руководитель уходит, его обязанности возлагаются на другого сотрудника. Так как Хайруллин замещает самую старшую должность на данный момент, обязанности возложены на него», — пояснили в администрации.
Ранее, в прошлом месяце, исполком Нижнекамска покинул Камиль Назмиев. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.
Еще за месяц до этого в Нижнекамске произошел ряд назначений. Глава района Рамиль Муллин тогда представил сразу четырех новых руководителей.
Замруководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам стал Ильдар Рамазанов. Максим Парамонов начал курировать жилищно-коммунальную отрасль. Главным архитектором была назначена Ольга Никитина, а начальником Отдела по сопровождению инвестиционных проектов исполкома района стал Линар Тимергалеев.
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