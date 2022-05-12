Мэрия Челнов ответит на жалобы Whoosh по изъятым самокатам

Руководство Набережных Челнов объявит официальную позицию по изъятию электросамокатов кикшеринга Whoosh, который объявил о планах пожаловаться в Генпрокуратуру РФ. Об этом «Татар-информу» рассказала пресс-секретарь мэра Челнов Римма Мухаметзянова.

Сегодня в мэрии состоится пресс-конференция, во время которой руководитель исполкома Фарид Салахов озвучит позицию властей по сложившейся ситуации.

Ранее стало известно, что кикшеринг обратился к мэру города за помощью в урегулировании отношений с исполкомом. По мнению Whoosh, 90 электросамокатов были изъяты незаконно, эвакуация проходила под контролем Фарида Салахова.

Прокат электросамокатов объявил о работе в Автограде 28 апреля — на улицах города появилось около ста аппаратов Xiaomi Mijia. Транспортом и парковками можно было пользоваться на территории нового города. 4 мая транспортные средства помещены на штрафстоянку.